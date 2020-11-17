السفير الأمريكي يبحث مع اليونيسف القضايا التي تواجه صحة الأطفال بليبيا

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع الممثل الخاص الجديد لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى مجموعة واسعة من القضايا التي تواجه صحة الأطفال وسلامتهم في ليبيا، بما في ذلك نقص التطعيمات، وسلامة الأطفال المهاجرين، والرصد والإبلاغ عن الأطفال المجنّدين، وجهود الاستجابة لجائحة فيروس كورونا

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها أن السفير الأمريكي جدد خلال المباحثات الهاتفية التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود اليونيسف في سياق التقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي والحدّ من العنف في أعقاب المحادثات التي قادتها ليبيا بما في ذلك إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر.

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