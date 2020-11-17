المشري يشيد بالمجهودات الهولندية الإيجابية في الملف الليبي

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين السفيرَ الهولندي لدى ليبيا “لارس تومرز” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

المشري أشاد خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بالمجهودات الهولندية الإيجابية في الملف الليبي.

كما تطرق اللقاء إلى مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس، حيث رحّب المشري بما تم التوصلُ إليه بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، منوّهًا إلى إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المطعون فيها قضائيًا في 17 فبراير القادم، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسُس صلبة ومتينة حسب زعمه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية