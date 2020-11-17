القضاء المصري يحكم بالمؤبد على متهم بالاتجار في البشر وتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا

قضت محكمة جنايات المنيا المصرية، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على سائق متهم بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود الليبية.

وتعود أحداث القضية رقم 4517 لسنة 2020 جنايات مطاي والمقيدة برقم 477 لسنه 2020 كلي شمال المنيا، إلى شهر يونيو من العام الجاري، حينما شرع “رجب. ك. ع” 39 عامًا مقيم بمركز مطاي، ويعمل سائق بالخارج، مع آخرين مجهولين، في نقل المجني عليهم وهم 6 أشخاص للدولة الليبية، لكونه منضم لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وتولى المتهم التخطيط لتلك الجريمة مع أعضاء التشكيل، وكذا نقل المهاجرين غير الشرعيين متسللين دون أوراق ثبوتية عبر الدروب الصحراوية لدولة ليبيا.وأحال المستشار أبو الوفا عيسى المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها السابق.