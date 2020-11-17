رامافوزا: نرحب بالإعلان عن انتخابات ليبية ديسمبر 2021

أعرب رئيس جنوب أفريقي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوزا، عن قلقه حيال الوضع الأمني السائد في ليبيا، موضحا أن استمرار المواجهات والتصعيد العسكري، لا سيما في سرت وحولها، في الأسابيع الأخيرة مصدر قلق بالغ.

وشدد رامافوزا، في تصريح صحفي، أن استمرار انخراط الجهات الخارجية والميليشيات المسلحة يشكل تهديداً لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها.

واكد رامافوزا على دعوة جميع الأطراف إلى وقف جميع الأعمال العدائية بأثر فوري والاستجابة للدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار. مؤكدا أن هذه الخطوة الأولية ستخلق بيئة للحوار الشامل لتمهيد الطريق نحو عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكونها.

كما أعرب رامافوزا عن ترحيبه بالإعلان عن إجراء الانتخابات في وقت مبكر من ديسمبر 2021 ونواصل دعم عملية السلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي من خلال مجلس السلم والأمن التابع له.

واكد رامافوزا على تشجيعه للدعوات لاستئناف إنتاج النفط واستئناف الصادرات بشكل كامل، الأمر الذي من شأنه ان يحسّن الوضع الاقتصادي والمالي لصالح جميع الليبيين، معربا عن دعمه إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا مهمتها التعامل مع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

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