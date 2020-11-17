وضع آليات لتنظيم استيراد “الكبد” المجمّد

ناقش مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والصناعة، مصطفى قداره، رفقة رئيس قسم الاستيراد والتصدير بالإدارة ومدير إدارة الرقابة الغذائية، وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية استيراد الكبد المجمّد.

وتضمن الاجتماع، بحث كيفية استيراد الكبد المجمد وفق الاشتراطات الصحية القياسية، حسب المواصفة الليبية المعتمدة، وإمكانية منح الإذن المسبق لاستيرادها واعتماد مراكز الذبح بالدول المصدرة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وفق الشريعة الإسلامية بما يضمن “الذبح الحلال”.

وخلُص الاجتماع، الذي شارك فيه مدير مكتب المتابعة بالوزارة ومدير تأكيد الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورئيس قسم المواصفات بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، إلى تشكيل غرفة تضمّ وزارة الاقتصاد والصناعة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والمركز الوطني للصحة الحيوانية؛ تتولى وضع آلية لمنح الإذن المسبق لاستيراد الكبد المجمّد وفق المواصفة الليبية المعتمدة.

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