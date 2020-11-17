إيطاليا: ليبيا لن تعود لحالة الفوضى السائدة قبل أشهر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

قال وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانيلو دي ستيفانو إن اختتام منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس دون اتفاق على الحكومة الجديدة “ليس تباطؤا سياسيا”، ولكنه تسارع بالنظر إلى الوضع في ليبيا “قبل شهرين فقط”.

وأضاف دي ستيفانو، في مقابلة بمقر وكالة “نوفا” الإيطالية في روما: “أعتقد أن ليبيا مع كل أبعاد القضية اليوم لن تعود إلى حالة الفوضى التي كانت سائدة قبل أشهر”، موضحًا انه من المقرر أن تجتمع مفوضية التجارة الاقتصادية الإيطالية الليبية في 30 نوفمبر.

وكشف دي ستيفانو أن اللجنة الاقتصادية تعمل على إعطاء جميع الفاعلين في الميدان بليبيا التصور من الحقائق بفكرة أن الاستقرار يجلب التنمية.