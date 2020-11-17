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“السراج” يبحث أوجه التعاون مع وكالات الأمم المتحدة في المجال الإنساني

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، ملف الشراكة بين حكومة “الوفاق” ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في المجال الإنساني؛ لدعم النازحين والفئات الأكثر تضررًا جراء الحرب التي دارت مؤخرًا على تخوم طرابلس.

وجاء التباحث، خلال لقاء جمعه بنائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”؛ فإن اللقاء تطرق إلى ما تم تنفيذه من خلال خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا 2020، من خطوات تساهم عبر التنسيق مع البلديات والأجهزة الحكومية المختصة في تغطية عدد من المجالات الحيوية مثل قطاعات “الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي” في عدد من المناطق النائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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