فاوتشي يشيد بنتيجة لقاح موديرنا المحتمل ضد كورونا: نتائجه مذهلة

رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي بإعلان شركة موديرنا الأميركية أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لفيروس كورونا فعّال بنسبة تقارب 95%.

وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتّحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ “فكرة امتلاك أمريكا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94,5% رائعة بشكل مذهل”.

وأضاف “هذه نتيجة مذهلة حقاً، لا أعتقد أنّ أحداً كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحدّ”.

وذكر إن “كثيرين من الناس كانت لديهم تحفظات على هذه التكنولوجيا التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فعاليتها”، لافتا إلى أن “البعض انتقدهم على ذلك”.

كما أعلن تحالف شركتي “فايزر” الأمريكية “وبايونتيك” الألمانية الأسبوع الماضي، أن لقاحه التجريبي المضاد لكورونا، والذي يستند إلى نفس التكنولوجيا، أثبت فعالية بنسبة 90% في منع الإصابة بالفيروس.

وأشار فاوتشي إلى أن هاتين النتيجتين تؤكدان “سلامة هذه التكنلوجيا”، لأن “البيانات تتحدث عن نفسها بنفسها”.

وتابع: “أعتقد أنه عندما يكون لديك لقاحان مثل هذين اللقاحين اللذين أثبتا فعاليتهما بنسبة تزيد عن 90% لن تكون التكنولوجيا مضطرّة لأن تقدّم مزيداً من الإثباتات”.

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