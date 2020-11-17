السراج يبحث مع رئيس البعثة الأوروبية وقائد «إيريني» نتائج ملتقى الحوار الليبي في تونس

بحث رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، خوسيه ساباديل وقائد عملية «إيريني» الأوروبية، فابيو أغوستيني، نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، حسب تغريدة على حساب البعثة الأوروبية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، وجه ساباديل التهنئة إلى الشعب الليبي على «التقدم المحرز في الملتقى، مشيرا إلى أن الاتفاق على الانتخابات «هو الطريق إلى التغيير المطلوب بشدة».

وتابع: «لقد حان الوقت ليضع الجميع مصلحة البلد على مصالحهم، ويكونوا مستعدين لتقديم تنازلات لتحقيق السلام، الذي يطلبه ويستحقه الليبيون».

اقرأ أيضا: ‎السراج يبحث مع الحلو ملف دعم النازحين والفئات الأكثر تضررا من حرب طرابلس

وأكد ساباديل دعم الاتحاد الأوربي الكامل لعملية السلام في ليبيا، بما يتعلق بالشق الأمني، والتركيز على فرض القرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومنع تهريب النفط، وتوفير التدريب للأجهزة الأمنية، وإيقاف جرائم الإتجار بالبشر.

وشدد على أن تحقيق أمن الحدود البرية والبحرية، وتطبيق القانون والعدل هي مساهمات رئيسية للوصول إلى السلام والاستقرار في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا