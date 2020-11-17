«السراج» يطلب من السفير الباكستاني مساهمة بلاده في التنمية الاقتصادية بليبيا

بحث فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، مع السفير الباكستاني في ليبيا التعاون مع باكستان في مجال التدريب والتأهيل لما وصفهم بمنتسبي «المؤسسة العسكرية» التابعة للسراج.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق، أن السراج استقبل صباح اليوم الثلاثاء سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا ساجد إقبال.

وحسب المكتب الإعلامي للسراج، فإن رئيس المجلس الرئاسي أطلع السفير الباكستاني على مستجدات الأوضاع في ليبيا والاتفاق على تعزيز التجارة البينية بين البلدين.

وطلب السراج الاستعانة بالعمالة الباكستانية المتخصصة في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى مساهمة باكستان في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية التي تستعد لها ليبيا، حسب زعمه.