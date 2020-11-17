بومبيو: تركيا تدعم التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط وتصرفاتها أصبحت عدوانية

ليبيا – قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

بومبيو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية اليومية وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين قال: “نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركية في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورني قرة باغ مع أرمينيا، وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.