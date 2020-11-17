السراج يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، يرافقه قائد عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط الادميرال فابيو أغوستيني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (يوبام) المكلف بيتر باستيان، ومستشار البعثة لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب السيد مارك باترنوتي، وحضر اللقاء عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ناصر شعيب.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق إن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا وعلاقات التعاون المشترك، كما بحث الاجتماع عملية ايريني الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط، .

وتطرق الاجتماع كذك للتعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وآليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الليبية.