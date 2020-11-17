عقوب يصدر توجيهات هامة بهدف الارتقاء بالمستوى الصحي في البلاد

أصدر وزير الصحة سعد عقوب عدة توجيهات للمرافق الصحية بالبلاد، لتنظيم عمل القطاع الصحي الليبي في ظل الأزمة الحالية ومجابهة كافة التحديات.

حيث شدد وزير الصحة في توجيهاته على كافة مديري المستشفيات والمراكز الطبية بالبلديات، ضرورة إلزام الاستشاريين والأخصائيين كل وفق اختصاصه بالمرور على المرضى والنزلاء بأقسام المستشفيات بشكل يومي ومتابعة أوضاعهم الصحية.

كما طالب وزير الصحة بضرورة تفعيل قرارات الوزارة فيما يخص إعادة تشكيل اللجان الطبية التنفيذية لمكافحة جائحة كورونا، مشددا على أهمية تعزيز التكامل في إدارة الطوارئ والكوارث الصحية بالوزارة.

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