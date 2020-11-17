السراج وسفير باكستان يتفقان على تعزيز التجارة البينية بين البلدين

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع سفير باكستان في ليبيا ساجد إقبال، على تعزيز التجارة البينية بين «البلدين الصديقين»، ومساهمة باكستان في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية التي تستعد لها ليبيا

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وتناول الاجتماع، الذي عقد اليوم في طرابلس، مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك، واتفق الطرفان على الاستعانة بالعمالة الباكستانية المتخصصة في عدد من المجالات الحيوية.

كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.

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