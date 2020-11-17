“الرئاسي” يشكّل جمعية لتسمية مجلس إدارة المصرف الخارجي

بحث رئيس حكومة “الوفاق”، فايز السراج، استمرار ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقا لقانون تأسيسه، الذي مازال نافذًا، على الرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف.

وقرر المجلس تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه، وذلك استناداً على المادة الرابعة من قانون 18 التي تعطي لمجلس الوزراء الحق في تسميته.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع، نوقشت فيه العديد من المواضيع، منها اعتماد التقرير الفني المعدّ من قبل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال الطرق والجسور، على أن تتم مراجعته دوريًا خلال كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة، مع إضافة مندوب من وزارة التخطيط ضمن التشكيلة المقترحة.

وشارك في هذا الاجتماع الموسع عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، إضافة لعدد من الوزراء وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

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