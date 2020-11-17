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عماري يكشف ملامح خطة العام الدراسي الجديد في ظل «كورونا»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشف عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، عن ملامح خطة العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ مطلع يناير المقبل، مبينا أن الوزارة شكلت لجنة لتحديد المقررات الدراسية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، لوضع خطط دراسية بديلة تعتمد على «التعليم عن بعد»؛ بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مراقبي التعليم بمناطق الساحل الغربي، وباطن الجبل وطرابلس الكبرى، وعددا من رؤساء الهيئات ومديري المراكز والمصالح و الإدارات والمكاتب؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح عماري أن اللجنة ستتولى اقتراح ما يلزم من تعديلات على الخطة وفق ضوابط، بحيث يكون الفصل الدراسي 12 أسبوعا، ويدرس الطلاب 3 أيام في الأسبوع، ويكون زمن الحصة 50 دقيقة، وعدد الحصص اليومية لا يتجاوز ست حصص.

ضوابط تنظيمية وأخرى احترازية
وأضاف أن من ضمن هذه الضوابط إلغاء الأسابيع المخصصة للامتحانات، ويكون البديل عن ذلك تأدية التلاميذ والطلاب امتحانات الفترة ونهاية الفصل أثناء اليوم الدراسي، وتحديد الدروس التي يتطلب شرحها من المعلم، التي لا يمكن للطالب استيعابها بمفرده، إلى جانب تحديد الموضوعات التي يمكن للطالب دراستها في البيت عن طريق الوسائط المتاحة، إضافة إلى وضع أسئلة في نهاية كل باب وفقاً للأوزان النسبية المعتمدة.

واستعرض الاجتماع سير الامتحانات للشهادة الثانوية من حيث الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك عمل اللجان المركزية للامتحانات، بالإضافة لآخر الترتيبات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

كما تناول المجتمعون آخر المستجدات للمستحقات المالية من مرتبات المنتسبين الجدد، وعلاوة الحصص والتسويات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة التصور المطروح لبداية العام الدراسي القادم، وفق خطة دراسية تراعي الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمعلمين والموظفين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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    تواجد ممرضات بلغاريات وأوروبيات في المستشفى في حالة “سكر ”
    داخل غرق الاستقبال والتمريض –
    وقامت بطرد المواطنة الليبية ومعاملتها معاملة سيءة – وأخبرت احد الممرضات الآسيويات بان الممرضات الأوروبيات يقومن
    ” بشرب الخمر وتربية الكلاب والقطط داخل منازلهن ويحضرونها داخل المستشفى في حقاءقهن” مما يرجح اصابتهن بامراض معدية منها الدودة الشريطية وغيرها من الإنزيمات وانه من الخطر تواجد هولاء الممرضات في العمل مع المرضى داخل المستشفيات الليبية او العيادات الخاصة .

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  • احد خبراء الأجهزة والاتصالات في ليبيا امد ان ما يسمى التعليم عن بعد مرتبط بشبكات متطرفة مسيحية ويهودية تقوم بنشر مواد ممنوعة واباحية للطلبة والطالبات داخل البيوت –
    وأم الكوادر التدريسية في علم الاجتماع الليبي أكدوا فشل التعليم عن بعد دون تقييم المنهج وخبرات أعضاء التدريس داخل الفضول –
    ولا تستطيع وزوارة التعليم إعطاء او صرف اي مرتبات – دون حضور أعضاء هي التدريس داخل حصصهم واتباث قدرتهم على التدريس ونسبة فهم الطلبة للمعلمين او المعلمات حسب تقدير الادارات التعليمية – والمراقبة المنهجية المواد وتخصص والمنهج المقرر تدريسه للطلاب
    وهذه مسءوليةً كبيرة تقع على عاتق الادارة التعليمية وإدارة المراقبة والتوجيه التربوي . والخريجين .

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