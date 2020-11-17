الوفاق: الانتخابات ستجري نهاية العام المقبل إذا اتفق المتحاورون أو لم يتفقوا

شدد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، غالب الزقلعي، على ضرورة أن تجرى الانتخابات في موعدها، في الوقت الذي فشلت فيه الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق حول السلطة الموحدة لتنفيذ تلك الانتخابات.

وأعلن الزقلعي، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، سيسلم السلطة عند الانتهاء من جولات الحوار واختيار سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدا على وجوب إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل سواء اتفق المتحاورون أم لا.

يأتي هذا في حين أخفق المجتمعون في التوصل لاتفاق على آلية انتخاب السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية، ويقع ضمن مهامها التحضير لتلك الانتخابات نهاية العام القادم.

وكان الزقلعي قد رحب في بيان له في وقت سابق بما توصل إليه المشاركون في الحوار السياسي الليبي، لاسيما الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ 24 من ديسمبر 2021، مشددا على أهمية تولي الأمم المتحدة مهمة الإشراف على الانتخابات وتنظيمها لوجستيا وأمنيا، معلنا في ذات الوقت تخصيص الرئاسي مبلغا ماليا للمفوضية العليا للانتخابات، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية.

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