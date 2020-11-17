حملة مشتركة من «الكهرباء» ووزارة الدفاع لإزالة التوصيلات غير الشرعية بسوق الجمعة

شنت الشركة العامة للكهرباء، ضمن الحملة الوطنية التي تنفذها وتشرف عليها، وبدعم من القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، حملة لإزالة العديد من التوصيلات غير شرعية بمنطقة سوق الجمعة.

وبحسب بيان للشركة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الفرق المكلفة برفقة القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع إلى منطقة سوق الجمعة، وتم ازالة العديد من التوصيلات غير الشرعية.

فيما دعت القوة أصحاب المحال التجارية لتسوية أوضاعهم، بالذهاب إلى مقر دائرة خدمات المستهلكين الواقعة تلك المحلات في نطاق حدودها الإدارية .

حملة مشتركة من «الكهرباء» و«دفاع الوفاق» تزيل توصيلات غير شرعية بطرابلس

والثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إزالة عديد التوصيلات غير الشرعية في مناطق أبوستة والحشان وعرادة بالعاصمة طرابلس، وحث أصحاب المحال التجارية بهذه المناطق على سداد ما عليهم من التزامات وتركيب عدادات كهرباء.

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