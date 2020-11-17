السراج يتفق مع سفير باكستان على تعزيز التجارة بين البلدين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء مع سفير باكستان لدى ليبيا ساجد اقبال على تعزيز التجارة بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الجانبين بحثا في العاصمة طرابلس مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تعزيز التجارة البينية بين البلدين، والاستعانة بالعمالة الباكستانية المتخصصة في عدد من المجالات الحيوية إضافة إلى مساهمة باكستان في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية التي تستعد لها ليبيا.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.