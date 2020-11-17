مركز زليتن الطبي يستحدث قسما ثانيا للعزل بعد امتلاء القسم الأول بمصابي كورونا

قام مركز زليتن الطبي بتجهيز وافتتاح قسم ثاني للعزل داخل المستشفى بعد امتلاء القسم الأول A بالحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المركز استحدث القسم B، في إطار التعامل مع انتشار الجائحة وتزايد عدد الحالات.

وأضافت الوزارة أنه تم تحويل قسم الطوارئ سابقا بالمستشفى ليكون قسم للعزل B، وتم تجهيزه بالمعدات والتجهيزات، موضحة أنه تم تجهيز القسم بغرفة خاصة بالعمليات.

وأشارت الوزارة ان القسم B يضم أسرة للعناية الفائقة ووحدة غسيل كلوي ليزيد من قدرة قسم العزل زليتن على استقبال المرضى.

وكان القسم قد افتتح في ساعات متأخرة يوم السبت الماضي، ولم تتخذ إجراءات خاصة بالافتتاح للاضطرار والحاجة الماسة لاستخدامه.

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