مدينة جالو تعلن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الأنفلونزا

بدأت صباح الأمس الاثنين، بمدينة جالو الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الأنفلونزا داخل محطات التطعيم المستهدفة لذلك.

وقالت إدارة الخدمات الصحية بالمدينة، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المستهدفين للتطعيم توافدوا بشكل كبير مع بداية الحملة.

وأوضحت الإدارة أنه تم فتح باب التسجيل لتطعيم العجزة وكبار السن الذين يصعب نقلهم وحركتهم داخل منازلهم، عبر التسجيل لدى محطات التطعيم بالمناطق مع إيضاح عنوان المنزل للشخص الذي يرغب في التطعيم.

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