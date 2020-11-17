بعثة الاتحاد الأوروبي: الاتفاق على الانتخابات هو السبيل لتحقيق التغيير في ليبيا

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل أن الاتفاق على إجراء انتخابات في ليبيا هو مسار واضح نحو تحقيق التغيير اللازم. وأعرب ساباديل في تغريده له بموقع “تويتر” عن تهانيه للشعب الليبي على تقدم سير منتدى الحوار السياسي الليبي” مضيفا “أن الاتفاق على إجراء الانتخابات هو مسار واضح نحو تحقيق التغيير اللازم”. ودعا ساباديل الجميع بوضع مصلحة البلاد فوق مصالحهم وأن يكونوا مستعدين وتقديم تنازلات لتحقيق السلام الذي يطلبه الليبيون ويستحقونه وحول فرض الأمن وحظر الأسلحة، قال ساباديل إن الاتحاد يحاول منع تهريب النفط والأسلحة، وتوفير التدريب وتعطيل الاتجار بالبشر.

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