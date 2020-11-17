المركز الوطني يطلق حملة توعوية بفيروس كورونا في طرابلس

في إطار التوعية المجتمعية التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مواجهة جائحة كورونا، انطلقت أمس الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية بمدينة طرابلس بالشراكة مع بلدية طرابلس المركز.

وتستمر الحملة 3 أيام سيتم من خلالها التوعية والتعريف بجائحة كورونا لأئمة المساجد والمحال التجارية والمرافق الخدمية والمخابز والمطاعم الواقعة داخل نطاق البلدية، كما سيتم توزيع ونشر الملصقات التوعوية، وإقامة الدورات التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمرافق الصحية.

ويتضمن برنامج الحملة توفير عيادات متنقلة تتواجد أمام بلدية طرابلس بميدان الجزائر، لإجراء التحاليل وأخذ العينات العشوائية حسب رغبة المواطنين.

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