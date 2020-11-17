99 منظمة مغاربية تطالب بـ«تحقيق جدي» في واقعة اغتيال حنان البرعصي

عبرت 99 منظمة مغاربية إدانتها الشديدة لاغتيال المحامية والناشطة النسوية الليبية، حنان البرعصي، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء قيادتها سيارتها في أحد شوارع بنغازي، مطالبة بتحقيق جدي في واقعة الاغتيال.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن «الفقيدة كانت مدافعة قوية عن القضايا النسوية وناقدة شجاعة للمجموعات المسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء»، لافتا إلى نشر البرعصي فيديوهات لفتيات قدمن شهادات حول اغتصابهن من قبل مجموعات مسلحة في شرق ليبيا، بحسب البيان.

«هيومن رايتس» تدعو لتحقيق فوري في قتل المحامية حنان البرعصي

وقالت المنظمات والجمعيات المغاربية، إن هذه الجريمة في حق «المناضلة البرعصي» دليل على المخاطر التي تواجهها الناشطات الليبيات في مجالي السياسة وحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تضم صوتها إلى كل المنادين بتحقيق جدي في عملية الاغتيال وكل الاغتيالات التي سبقتها «حتى لا يعم الإفلات من العقاب في بلد يحاول تضميد جراحه ليخرج من نفق الصراعات المسلحة وسيطرة المليشيات والفصائل المنفلتة».

واغتِيلت البرعصي في وضح النهار في شارع 20 ببنغازي، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحامًا. فيما نددت العديد من المنظمات الدولية ودول كبرى بعملية الاغتيال.

وضمت قائمة المنظمات والجمعيات المغربية الـ99 كلا من:

الاتحاد العام التونسي للشغل

العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر

استئناف المساواة / الجزائر

جمعية العمل المواطن والبيئي، المغرب

جمعية أكناري / هولندا

جمعية أمل للمرأة والتنمية الحاجب المغرب

جمعية الفنون والتقافة للضفتين

جمعية أستيسود للثقافة والتنمية- المغرب

جمعية بيتي تونس

جمعية شمل للأسرة والمرأة، المغرب

جمعية الشروق بن جرير المغرب

جمعية تنمية الثقافة والهجرة على الشاطئين – تونس

جمعية التأسيس والإبداع للتنمية والتشغيل تونس

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، المغرب

الجمعية الديمقراطية للتونسيين في فرنسا

جمعية أهالي الأسرى والمفقودين الصحراويين

جمعية المرأة التونسية لبحوث التنمية ، تونس

جمعية أزغانغان للشباب للثقافة والتنمية، المغرب

جمعية المغاربة بفرنسا

الجمعية المغربية للمرأة التقدمية، المغرب

جمعية التونسيين بفرنسا

الجمعية النسوية – الجزائر

جمعية النساء الجزائريات المطالبين بحقوقهن، الجزائر

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، المغرب

الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، المغرب

جمعية الناعورة، بروكسل، المغرب / بلجيكا

جمعية جسر المواطنة تونس

جمعية ثروة نفذة نسومر، الجزائر

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية – تونس

الجمعية التونسية لدعم الأقليات، تونس

الجمعية التونسية لدراسات النوع، تونس

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تونس

جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية (يقادة)، تونس

مؤسسة حسن السعداوي – جمعية الديمقراطية والمساواة، تونس

جمعية العمال المغاربة بفرنسا، المغرب العربي / فرنسا

ملتقى للحريات والمساواة، تونس

مركز تونس لحرية الصحافة، تونس

مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ليبيا

المركز الأورومتوسطي للهجرة، ما / هولندا

المركز الليبي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليبيا

الائتلاف المغربي للعدالة المناخية، المغرب

التحالف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام، تونس

الاتلاف الجمعوي لرصد الانتخابات المغربية

تجمع مواطن السمود، تونس

تجمع الثقافة والمواطنة

الجماعية الدائمة الجزائر، الجزائر

تجمع الجمعيات المغربية بأمستردام – المغرب / هولندا

تجمع مدرسي التعليم العالي نير، عنابة، الجزائر

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس، تونس / بلجيكا

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

الاتحاد العام المستقل للعمال الجزائريين، الجزائر

الاتحاد العام لعمال موريتانيا، موريتانيا

التنسيق المغاربي لمنظمات حقوق الإنسان، المغرب العربي

التنسيق المغربي لهيئات حقوق الإنسان المغرب

الاتحاد الوطني للجمعيات الأمازيغية، المغرب

اتحاد المواطنين التونسيين عبر الضفتين

منتدى جمعية أسفي المغرب

المنتدى المدني الديمقراطي المغربي

منتدى فرنسا الجزائر، الجزائر

المنتدى بدائل المغرب، المغرب

المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف، المغرب

منتدى التضامن الأورومتوسطي

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تونس

الهجرة والتنمية الديمقراطية، فرنسا / المغرب

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المغرب

شباب من أجل تاورغا، ليبيا

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجزائر

رابطة الناخبات التونسيات تونس

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، تونس

موجودين للمساواة، تونس

نجردر تيزي وزو، الجزائر

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، المغرب

مرصد المواطن الجزائري، الجزائر

المرصد المغربي للحريات العامة، المغرب

مرصد النوع الاجتماعي في الأزمات، ليبيا

منظمة 17 أبريل للبيئة وحقوق الإنسان، ليبيا

منظمة 23-10 لدعم عملية الانتقال الديمقراطي، تونس

منظمة أمان ضد العنصرية، ليبيا

المنظمة العربية والدولية لحقوق المرأة، ليبيا

منظمة بلادي لحقوق الإنسان، ليبيا

منظمة مناهضة التعذيب في تونس، تونس

منظمة عيون لحقوق الإنسان، المغرب

منظمة البريق لحقوق الطفل، ليبيا

منظمة النصير لحقوق الإنسان، ليبيا

جمعية ايادي حرة

منظمة حرية الإعلام والتعبير، المغرب

أرضية الجمعيات والتجمعات جنوب الصحراء الكبرى في المغرب (باسكومس)، جنوب الصحراء / المغرب

أرضية الهجرة الأوروبية المغربية التنمية، المواطنة، الديمقراطية ، المغرب / أوروبا

تجمع العمل الشبابي (راج)، الجزائر

شبكة المساءلة الاجتماعية أنسا، المغرب

الشبكة الليبية للعدالة الانتقالية، ليبيا

الرد الدولي، منظمة حقوقية غير حكومية، الجزائر

إغاتة المهاجرين، المغرب / بلجيكا

الاتحاد الوطني المستقل لموظفي الإدارة العامة)، الجزائر

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، تونس

المرأة الليبية من أجل السلام تريبيون، ليبيا

اتحاد المبادرات التنموية بوعنان المغرب

اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطن

الاتحاد العام التونسي للشغل

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