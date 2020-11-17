رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لـ”السراج”: سندعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لاستقرار ليبيا

قالت وسائل إعلام تابعة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إنه عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، وقائد عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط الادميرال فابيو أغوستيني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (يوبام) المكلف السيد بيتر باستيان، ومستشار البعثة لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب مارك باترنوتي، وحضر اللقاء عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ناصر شعيب.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وعلاقات التعاون المشترك.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أشاد بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده، والتزام حكومة الوفاق الوطني بقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، ونوه بنجاح مسار الانتخابات البلدية، مؤكدا على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا.

وزعمت تلك الوسائل الإعلامية أن السراج ثمن ما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لدعم المسار السلمي وخيار الانتخابات، مؤكدا على تمسك حكومة الوفاق بالثوابت والمبادئ الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، وصولاً لبناء الدولة المدنية الحديثة.

ولفتت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن الاجتماع تطرق لملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومراقبة الحدود التي يتدفق من خلالها المهاجرون، وأهمية التنسيق مع دول المصدر.

من ناحية ثانية، بحث الاجتماع عملية إيريني الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط، التي تعترض “الوفاق” وتركيا على عملها، واستوقفت عددا من السفن التركية سابقا خلال توجهها إلى ليبيا.

وتابعت تلك الوسائل الإعلامية بأن الوفد الأوروبي أكد أنها تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، وأن العملية تشمل قدرات جوية وأقماراً اصطناعية لمراقبة المطارات والمهابط ورصد الخروقات الجوية.

وواصلت تلك الوسائل الإعلامية: “تطرق الاجتماع للتعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وآليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الليبية”.