صندوق أممي يقدم خدماته لـ331 امرأة ليبية

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديم الخدمات للنساء والفتيات الليبيات شخصيا وعن بعد وهو ما تم لنحو 331 امرأة وفتاة، لافتا إلى تقديم المساعدة خلال الأسبوع الماضي إلى 172 امرأة وفتاة عبر جلسات توعية حول المواضيع المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وأكد الصندوق في بيان اليوم، أن العاملون الاجتماعيون يواصلون في المساحات الآمنة للنساء والفتيات التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا يواصلون تقديم الخدمات للنساء والفتيات الليبيات.

ووفق البيان، أقيمت جلسات الدعم النفسي الاجتماعي إلي 44 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى 115 امرأة استفادت من الدورات التدريبية حول مهارات كسب العيش مثل الخياطة والتمريض.

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