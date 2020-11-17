تسجيل إصابة جديدة بكورونا و3 حالات شفاء بأجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بأجدابيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 8 عينات استلمها أمس المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلدية.

اللجنة أشارت في إيجازها اليومي حول الوضع الوبائي في أجدابيا إلى تسجيل 3 حالات شفاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا