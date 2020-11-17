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تسجيل إصابة جديدة بكورونا و3 حالات شفاء بأجدابيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بأجدابيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 8 عينات استلمها أمس المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلدية.

اللجنة أشارت في إيجازها اليومي حول الوضع الوبائي في أجدابيا إلى تسجيل 3 حالات شفاء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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