تسجيل إصابة جديدة بكورونا و3 حالات شفاء بأجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بأجدابيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 8 عينات استلمها أمس المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلدية.
اللجنة أشارت في إيجازها اليومي حول الوضع الوبائي في أجدابيا إلى تسجيل 3 حالات شفاء.
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بأجدابيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 8 عينات استلمها أمس المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلدية.
اللجنة أشارت في إيجازها اليومي حول الوضع الوبائي في أجدابيا إلى تسجيل 3 حالات شفاء.
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