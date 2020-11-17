معيتيق يبحث مع السائح الميزانية اللازمة لإنجاح انتخابات 2021

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح عمل المفوضية والميزانية التي تتطلبها لإنجاح الانتخابات التي ستجرى خلال العام 2021م.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على توفير الميزانيات المطلوبة من المفوضية المتعلقة بإدراج احتياجاتها من الباب الأول والثاني المتعلقة بتسيير عمل المفوضية الخاصة بميزانية العام 2021، والميزانية المطلوبة لإتمام الانتخابات البرلمانية بتخصيص المبلغ اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق لاستصدار قرارات بخصوص الميزانيتين