بعثة الاتحاد الأوروبي: ندعم عملية السّلام بليبيا و«إيريني» تركز على حظر تهريب السلاح والنفط

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه ساباديل أن العملية إيريني تركز على فرض حظر الأسلحة ومنع تهريب النفط وتوفير التدريب وتعطيل الإتجار بالبشر.

وقال «ساباديل» في تغريدة له بموقع «تويتر» إن الاتحاد الأوروبي يدعم كليا عملية السّلام في ليبيا بما في ذلك في مجال الأمن.

وأضاف أن العملية إيريني تركز على فرض حظر الأسلحة، ومنع تهريب النفط، وتوفير التدريب وتعطيل الإتجار بالبشر.

وكان المسؤول الأوروبي قد تقدم بالتهاني “للشعب الليبي على تقدم سير منتدى الحوار السياسي الليبي” مضيفا “أن الاتفاق على إجراء الانتخابات هو مسار واضح نحو تحقيق التغيير اللازم”.

وأردف السفير الأوروبي “لقد آن الأوان، يجب على الجميع أن يضعوا مصلحة البلد فوق مصالحهم وأن يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات لتحقيق السلام الذي يطلبه الليبيون ويستحقونه”