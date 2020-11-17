سفير ألمانيا يدعو للحفاظ على زخم حوار تونس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” أن المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس اتفقوا على خطوات جوهرية نحو ليبيا موحدة مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم لوضع الخطوات النهائية.

وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن مسار الحوار السياسي الليبي “مرهق ولكن موحد” مضيفا “أعجبت برجال ونساء ليبيا بالرغم من قدومهم من مناطق ودوائر انتخابية وتيارات سياسية مختلفة، فلقد قاموا بالمناقشة والتداول لمدة عشرة أيام واتفقوا على خطوات جوهرية نحو ليبيا موحدة”.

وأردف السفير الألمانية أنه “من المهم الآن الحفاظ على الزخم لوضع الخطوات النهائية”.