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تسجيل 638 حالة شفاء و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أعداد حالات الشفاء المسجلة أمس فاقت أعداد الإصابات جراء كورونا، حيث سجلت ليبيا الإثنين 612 إصابة جديدة بكورونا، و638 حالة شفاء، أما الوفيات فقد بلغت أمس 16 حالة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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