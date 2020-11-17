تسجيل 638 حالة شفاء و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أعداد حالات الشفاء المسجلة أمس فاقت أعداد الإصابات جراء كورونا، حيث سجلت ليبيا الإثنين 612 إصابة جديدة بكورونا، و638 حالة شفاء، أما الوفيات فقد بلغت أمس 16 حالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا