تسجيل 638 حالة شفاء و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أعداد حالات الشفاء المسجلة أمس فاقت أعداد الإصابات جراء كورونا، حيث سجلت ليبيا الإثنين 612 إصابة جديدة بكورونا، و638 حالة شفاء، أما الوفيات فقد بلغت أمس 16 حالة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
“المدني الديمقراطي” يقيم حفل تأبين للراحل بوخمادة
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الحكومة الليبية تطلق مشروع السجل القومي الأسبوع المقبل
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بعد أن رفضها أتباعه في حوار تونس.. الصلابي: مادة عدم تولي شاغلي المناصب تعبر عن رغبة الشعب الليبي
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
دغيم: دعوة “البرلمان المصري” استكمال لجهود القاهرة نحو استقرار ليبيا
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك