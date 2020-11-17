السفير الأمريكي يبحث مع «اليونيسف» صحة وسلامة الأطفال في ليبيا

Seeبحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع الممثل الخاص الجديد لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى مجموعة واسعة من القضايا التي تواجه صحة الأطفال وسلامتهم في ليبيا.

وحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية بليبيا، فإن الاجتماع تناول بحث نقص التطعيمات، وسلامة الأطفال المهاجرين، والرصد والإبلاغ عن الأطفال المجنّدين، وجهود الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في أن السفير الأمريكي جدد خلال المباحثات الهاتفية التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود اليونيسف في سياق التقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي والحدّ من العنف في أعقاب المحادثات التي قادتها ليبيا بما في ذلك إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر.