الديب: انخفاض مستوى مياه النهر الصناعي العظيم بسبب تعرض بعض الآبار لعمليات تخريب

قال أحمد الديب، رئيس منظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي العظيم، اليوم الثلاثاء، أن الإمداد المائي لطرابلس متواصل لكن هناك انخفاض في مستوى المياه في بعض المناطق بسبب عمليات تخريب تقع على بعض الآبار.

وأشار الديب، في تصريح صحفي، إلى تعرض بئرين لعمليات تخريب الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الآبار الخارجة عن الخدمة إلى 150 بئرا.

وأضاف الديب أن الشبكة الكهربائية مستقرة والمنظومة تعمل وفق المخطط له، معربا عن أمله في أن تستمر الشبكة في أداء عملها بهذه الوتيرة.

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