ليبيا الان

بعيو: تحرير المصرف الخارجي خطوة وطنية

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

رحب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بقرار المجلس الرئاسي تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

” style=”height: 606px;”>

وقال بعيو في تدوينة له بموقع”فيسبوك” “تحرير المصرف الليبي الخارجي من قبضة محافظ الأمر الواقع (الصديق الكبير) وجماعته، خطوة وطنية ممتازة من (رئيس المجلس الرئاسي) فائز السراج وحكومة الوفاق” مضيفا “فلتتدفق إيرادات النفط بأمان”.

وكان المجلس الرئاسي قرر استنادا على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشان إسناد بعض الاختصاصات لمجلس الوزراء، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه.  

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك