بعيو: تحرير المصرف الخارجي خطوة وطنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

رحب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بقرار المجلس الرئاسي تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

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وقال بعيو في تدوينة له بموقع”فيسبوك” “تحرير المصرف الليبي الخارجي من قبضة محافظ الأمر الواقع (الصديق الكبير) وجماعته، خطوة وطنية ممتازة من (رئيس المجلس الرئاسي) فائز السراج وحكومة الوفاق” مضيفا “فلتتدفق إيرادات النفط بأمان”.

وكان المجلس الرئاسي قرر استنادا على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشان إسناد بعض الاختصاصات لمجلس الوزراء، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه.