باشاغا يبحث مع السفير الأوروبي التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا, خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا, خوسيه ساباديل، التعاون المشترك في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والبرامج التدريبية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا والسفير الأوروبي جرى خلاله «التباحث حول عدد من المواضيع الأمنية والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, ومناقشة موضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لوزارة الداخلية للرفع من كفاءة رجال الأمن».

وأضافت أن اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس تطرق أيضاً إلى مناقشة «موضوع ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة, بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

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وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل خلال اللقاء «رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، مثنيا على جهود الوزارة من أجل توفير الأمن والاستقرار, موضحاً أنه من خلال تواجده بليبيا قد لمس هذا الاستقرار للوضع الأمني، بحسب وزارة الداخلية.

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