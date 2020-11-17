باشاغا يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون لمكافحة الإرهاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا “خوسيه ساباديل” التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومناقشة موضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لوزارة الداخلية للرفع من كفاءة رجال الأمن.

وجرى خلال الاجتماع أيضا بحث ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن رغبة الاتحاد في دعم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كما أثنى على الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق من أجل توفير الأمن والإستقرار موضحاً بأنه من خلال تواجده بليبيا لمس هذا الاستقرار للوضع الأمني.