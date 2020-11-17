الرئيس الروسي: المواجهات الليبية أحد أهم أسباب زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الوضع فى مجال الأمن العالمى والإقليمى لا يزال صعبا بسبب الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار «بوتين»، فى كلمة ألقاها عبر تقنية “فيديو كونفرونس”، اليوم الثلاثاء، أمام قادة مجموعة “بريكس” إلى أن المواجهات المسلحة التي تشهدها الدولة الليبية تمثل زعزعة خطيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الروسي: «يمكن ملاحظة زعزعة استقرار خطيرة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع استمرار المواجهات المسلحة فى ليبيا واليمن.

وأضاف أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به للتوصل إلى تسوية سياسية فى سوريا”.

وحذر الرئيس الروسي، من المخاطر المستمرة فى الشرق الأوسط، وركز فى كلمته على الوضع فى العراق بشكل خاص، بحسب “روسيا اليوم”.