“الرئاسي” يشكّل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الخارجي

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي .

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في منشور له عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن السراج ترأس اجتماع المجلس الذي عقد لمناقشة عدد من القضايا، وعلى رأسها بحث استمرار ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الخارجي وفقا لقانون تأسيسه، الذي مازال نافذًا، على الرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف، مشيرا إلى أن المجلس قرر تشكيل الجمعية العمومية استناداً على المادة الرابعة من قانون 18 التي تعطي لمجلس الوزراء الحق في تسمية مجلس إدارة المصرف .

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