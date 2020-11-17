غريبيل: لن نمنح قطر إذنا بقواعد عسكرية في ليبيا.. ومصممون على إخراج المرتزقة

نفى عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن حكومة الوفاق الفيتوري غريبيل، منح حكومة فائز السراج أي إذن إلى قطر ، لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، على حد قوله.

وقال غريبيل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الأطراف الليبية ملتزمة بسحب عناصر والآليات المسلحة الثقيلة، ولا توجد أي إشكاليات، مردفا: “نحن الآن فريق واحد وليس فريقين”.

وحول إذا ما رفضت الدول التي ساهمت في الدفع بـ«المرتزقة» إلى ليبيا الاستجابة بترحيلهم، أجاب غريبيل: «الليبيون توافقوا على إخراجهم من البلاد، وفي هذه الحالة لا يهمنا أن تحب هذه الدول أو تكره أو حتى توافق؛ فهذا بلدنا ونحن أحرار، وهم لا يتفضلون علينا؛ موقفنا هو الأساس وليست مواقفهم».

وأمام أي عراقيل تحول دون ذلك، لفت عضو اللجنة العسكرية المشتركة إلى أن «اللجنة العسكرية خلال اجتماعها الأخير في سرت، اتفقت على لقاء الأسبوع المقبل مع ممثلي هذه الدول التي شاركت بهذا المؤتمر لحثهم على تحمل مسؤولياتهم، وتقديم كل الدعم الممكن في عملية ترحيل (المرتزقة)، كما أننا وجهنا رسالة لمجلس الأمن ليصدر قرارا بإلزام الجميع بتنفيذ مخرجات (مؤتمر برلين)».

ورد آمر (ما تدعى) القوة المشتركة بالمنطقة الغربية، حول النظر إلى القواعد العسكرية التابعة لـ«لجيش الوطني» بمنطقة الجفرة، قال: «لم يعد هناك حديث عن قوات شرق أو غرب، جميعها قواعد للجيش الليبي، ونحن تحدثنا بشأنها».

ورفض غريبيل إصرار المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس على ضرورة النص على منع السلطة الجديدة من المساس باتفاقيات الوفاق وتركيا، وقال: «هذا لا يجوز، فنحن بذلك نضع قيودا على عمل السلطة والحكومة القادمة، هذا حديث غير منطقي».

وأبدى غريبيل تعجبه من تخوفات البعض على مصير عمل اللجنة العسكرية المشتركة ومسار الحل السياسي للأزمة الليبية برمته، على خلفية زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى طرابلس بالأيام المقبلة، وادعى أنه «لا يوجد مبرر للتخوفات، ولا يتوقع أي عراقيل»، وقال: «نحن في اللجنة العسكرية ماضون للتوافق والاتفاق فيما بيننا، ولن يوجد ما يدفعنا لاتخاذ خطوات للوراء».

ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول عقد صلاح النمروش، وزير دفاع حكومة «الوفاق» اتفاقا عسكريا مع قطر يتضمن منح الأخيرة قاعدة عسكرية جوية في مصراتة، وشدد على أنه لا صحة لذلك، وتابع: «ما تم توقيعه هو بروتوكول تعاون وتبادل للمعلومات ومكافحة الإرهاب، نحن نسعى لترحيل (المرتزقة) من بلادنا، وليس استقدامهم، أو منح قواعد للآخرين»، على حد زعمه.

وتطرق غريبيل إلى موقف المتحدث باسم مليشيات “الوفاق” محمد قنونو، من اللجنة العسكرية المشتركة، وقال: «آراؤه تمثله فقط، ولا تمثل الدولة الليبية»، ملمحا إلى «صدور توجيهات للعقيد قنونو بعدم إصدار أي تصريحات فيما يتعلق بعمل اللجنة العسكرية المشتركة مستقبلا».