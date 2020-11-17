أكد المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار أن الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي المنعقد مؤخرا بتونس ستكون حاسمة للإعلان عن حل دائم وشامل للأزمة السياسية في ليبيا.

وأوضح شوبار, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء, أنمخرجات الجولة الأولى من الحوار السياسي الليبي في تونس جعلت الليبيين أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى.

وأضاف أنه تم التوافق خلال حوار تونس على معايير تقلد منصب المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وآلية الاختيار والصيغة لتعديل الاتفاق السياسي.