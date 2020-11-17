ليبيا
محمد شوبار لبوابة إفريقيا: الجولة الثانية من حوار تونس ستكون حاسمة
سنيا البرينصي – تونس |
17 November, 2020
أكد المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار أن الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي المنعقد مؤخرا بتونس ستكون حاسمة للإعلان عن حل دائم وشامل للأزمة السياسية في ليبيا.
وأوضح شوبار, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء, أنمخرجات الجولة الأولى من الحوار السياسي الليبي في تونس جعلت الليبيين أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى.
وأضاف أنه تم التوافق خلال حوار تونس على معايير تقلد منصب المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وآلية الاختيار والصيغة لتعديل الاتفاق السياسي.
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