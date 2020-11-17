عاجل// شركة الكهرباء: دخول الوحده الأولى بمحطة الخمس الاستعجالي للخدمة بقدرة 70 ميجاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، أنه تم دخول الوحده الأولى بمحطة الخمس الاستعجالي للخدمة بقدرة 70 ميجاوات، مضيفة أنه سيتم زيادة قدرتها لتصل 250 ميجاوات قريبا٠
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، أنه تم دخول الوحده الأولى بمحطة الخمس الاستعجالي للخدمة بقدرة 70 ميجاوات، مضيفة أنه سيتم زيادة قدرتها لتصل 250 ميجاوات قريبا٠
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
يعندينمي وخلاص فات الصيف امخاريقنا انتشت فيهم النار وطفيناها دخول محطة الخمس دخلها ولا طلعها توه عندك الادن لا الصيف الجديد
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