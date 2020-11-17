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عاجل// شركة الكهرباء: دخول الوحده الأولى بمحطة الخمس الاستعجالي للخدمة بقدرة 70 ميجاوات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، أنه تم دخول الوحده الأولى بمحطة الخمس الاستعجالي للخدمة بقدرة 70 ميجاوات، مضيفة أنه سيتم زيادة قدرتها لتصل 250 ميجاوات قريبا٠

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • يعندينمي وخلاص فات الصيف امخاريقنا انتشت فيهم النار وطفيناها دخول محطة الخمس دخلها ولا طلعها توه عندك الادن لا الصيف الجديد

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