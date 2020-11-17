عاجل// شركة الكهرباء: دخول الوحده الأولى بمحطة الخمس الاستعجالي للخدمة بقدرة 70 ميجاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، أنه تم دخول الوحده الأولى بمحطة الخمس الاستعجالي للخدمة بقدرة 70 ميجاوات، مضيفة أنه سيتم زيادة قدرتها لتصل 250 ميجاوات قريبا٠

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