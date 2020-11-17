اجتماع موسع لمناقشة نشاطات إدارات توزيع الكهرباء

تتواصل الاجتماعات التي يقوم بها مدير الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، لمناقشة نشاطات الإدارات خلال الربع السنوي الثالث للعام الحالي، حيث عقد الفلاح أمس اجتماعا موسعا في مقر الشركة مع المدراء العامين للتوزيع وشبكات الجهد المتوسط وخدمات المستهلكين، والاتصالات والمعلوماتية والرقابة الداخلية والمالية والمشتريات والمخازن والمتابعة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة نشاط الإدارات عن فترة الربع السنوي الثالث لهذا العام، حيث تم الوقوف على سير العمل بالإدارات، وتقييم مستوى الأداء، لمعرفة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها .

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