معيتيق يبحث إجراءات تنفيذ محطات تحلية المياه بطرابلس ومصراته

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

استعرض رئيس الهيئة العامة للموارد المائية عمر سالم ونائبه المهدي المجربي، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للبدء في مخططات محطات تحلية المياه المتوقع البدء في تنفيذها خلال الربع الأول من العام القادم لمحطات تحلية شرق وغرب طرابلس ومصراته.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة احتياجات الهيئة الطارئة لصيانة محطات الصرف الصحي الرئيسية واحتياجات تشغيل آبار مياه الشرب في عدد من المناطق.

ووجه معيتيق بضرورة حصر الاحتياجات وتحديد قيمتها والعمل على وضع محطات تحلية المياه كأولوية لخطط الهيئة مستقبلا وتفعيلها للتخفيف من أزمة المياه المتكررة التي تعاني منها مختلف المدن الليبية.