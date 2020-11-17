باشاغا وساباديل يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة” فتحي باشاغا”، الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا “خوسيه ساباديل” والوفد المرافق له، ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الجانبين تناولا المواضيع الأمنية والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومناقشة موضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لداخلية الوفاق.

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