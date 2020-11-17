وكالة أنباء إيطالية: باشاغا سيزور فرنسا بحثا عن دعم لرئاسته الحكومة المقبلة

نقلت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن مصدر مقرب من فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق، أنه سيزور العاصمة الفرنسية سعيا منه للحصول على دعم “باريس” لترشيحه رئيسا لوزراء حكومة الوحدة الوطنية المقبلة في ليبيا.

وقالت الوكالة الإيطالية إن عددا من الشخصيات السياسية من مصراتة وغرب ليبيا ستصاحب باشاغا في زيارته إلى باريس، في محاولة من باشاغا لإقناع فرنسا بالضغط على حلفائها في شرق ليبيا للقبول به رئيسا للحكومة مقابل تولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، على حد قولها.

وأضافت أن باشاغا تحصل حتى الآن على دعم كبير من عدد من المجموعات المسلحة في مصراتة، وعدد من القيادات الإسلامية في المدينة، وفي العاصمة طرابلس، كان أبرزها دعم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء، ودعم من (مليشيا) الكتيبة 166 التي يقودها المليشياوي محمد الحصان.

وأنهت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، أول من أمس الأحد، الملتقى السياسي الذي استضافته تونس، بانتقادات وجهت لإدارتها للفعاليات، وأنها تحاول أن تختطف المناصب التنفيذية في الحكومة المقبلة لصالح جماعة الإخوان.

ووضع وعد وليامز لوزير الداخلية بحكومة “الوفاق” فتحي باشاغا برئاسة الحكومة القادمة – بحسب تأكيدات مصادر مطلعة وقريبة الصلة – نزاهة وحياد “البعثة” كوسيط أممي لتسوية الأزمة، على المحك، في وقت توقع فيه مراقبون أن تمرر المبعوثة الأممية الصفقة في الاجتماع المرتقب عقده خلال أسبوع للمشاركين في الحوار السياسي خلال خاصية “الزووم” رغم أنف الجميع.