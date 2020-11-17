الثني يبحث احتياجات بلدية توكرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
17 November, 2020
اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال اجتماعه مع عضو مجلس النواب عن بلدية توكره يوسف العقوري اليوم الثلاثاء على احتياجات بلدية توكرة.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقد عليها خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح، سير عمل المشروعات الحكومية في البلدية ونسب إنجازها وأبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.
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