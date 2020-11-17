الثني يبحث احتياجات بلدية توكرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال اجتماعه مع عضو مجلس النواب عن بلدية توكره يوسف العقوري اليوم الثلاثاء على احتياجات بلدية توكرة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقد عليها خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح، سير عمل المشروعات الحكومية في البلدية ونسب إنجازها وأبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.