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«مركز مكافحة الأمراض»: إطلاق حملة توعية لمواجهة كورونا في طرابلس

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، إطلاق حملة توعية مجتمعية لمواجهة جائحة «كورونا المستجد» في بلدية طرابلس المركز، بالتعاون مع البلدية وإداراتها المختلفة.

وتأتي الحملة ضمن سلسلة حملات توعية يطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ربوع ليبيا، وتهدف إلى زيادة وعي وتثقيف المواطنين بأهمية التدابير الاحترازية، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات وغسل وتعقيم اليدين باستمرار، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء.

وقال النجار إن الوباء دخل مرحلة الانتشار المجتمعي في بلدية طرابلس المركز، مشددًا على أهمية التركيز على توعية المواطن بخطورة الفيروس وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحسب النجار، فمن المقرر أن تتضمن الحملة عينات عشوائية من مواطني البلدية، إضافة إلى تنظيم دورات وندوات توعوية وتثقيفية لخطباء المساجد، وكذلك بعض مرافق التعليم، إضافة إلى عقد دورات في الدعم النفسي والاجتماعي.

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المركز الوطني لمكافحة الأمراض

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الادارة العامة للتعليم والتربية المنهجية بالتعاون مع الادارة العامة للأوقاف الاسلامية بطرابلس – ينفون نفيا قاطعا وجود اي عضو من أعضاء هيءة التدريس مصابين باي نوع من الأمراض / وأنهم بصحة جيدة وقادرين وقادرات على اداء وظائفهم بأعلى جودة مع الأدرات المدرسية في تخصصاتهم المختلفة داخل حصصهم المكلفين بها مع الطلاب ولجنة التصحيح والمراقبة للامتحانات السنوية
    وكذلك ارتداء العنصر النساءي الحجاب اثناء فترة التعليم والقفازات اللازمة لأداء الوظيفة بشكل عملي – وبالتعاون مع ادارات التوجيه التعليمي والنظافة العامة داخل المدارس والمعاهد والجامعات وأعضاء التدريس الرياضي والزراعي داخل المدارس الليبية فالقطاع العام .
    والحمد لله –

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