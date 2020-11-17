باشاآغا يلتقي وزراء داخلية وخارجية مالطا

ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الإثنين بكلٍ من وزير الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون المالطي بايرون كاميليري ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق آفاق التعاون المشترك بين مالطا والوفاق في العدد من المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

هذا وحضر اللقاء كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، وعدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية والخارجية في ليبيا وبعض المسؤولين عن الحكومة المالطية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية