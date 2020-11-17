“الثني” يوجه الحكومة الليبية بالإسراع في استكمال المشروعات في “توكرة”

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء على احتياجات بلدية توكرة وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن البلدية يوسف العقوري.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنيه للموارد المائية عوض الدرسي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح، سير عمل المشروعات الحكومية في البلدية ونسب إنجازها وأبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقد عليها خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.