“الثني” يوجه الحكومة الليبية بالإسراع في استكمال المشروعات في “توكرة”

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء على احتياجات بلدية توكرة وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن البلدية يوسف العقوري.
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنيه للموارد المائية عوض الدرسي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح، سير عمل المشروعات الحكومية في البلدية ونسب إنجازها وأبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعاقد عليها خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم.
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