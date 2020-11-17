السراج يطالب سفير باكستان المساهمة بمرحلة البناء والتنمية الاقتصادية التي تستعد لها ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا ساجد اقبال.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق مستجدات الأوضاع في ليبيا وعددًا من ملفات التعاون المشترك، حيث تم الاتفاق على تعزيز التجارة البينية بين البلدين والاستعانة بالعمالة الباكستانية المتخصصة في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى مساهمة باكستان في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية التي تستعد لها ليبيا.

كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل لمنتسبي ماتم وصفه بـ” المؤسسة العسكرية” الليبية.